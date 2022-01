Quattordicesimo successo stagionale in Eurolega e quarto di fila per la squadra di coach Messina. Confermato il terzo posto in classifica, Devon Hall e Troy Daniels i migliori entrambi con 12 punti a referto

L' Ax Milano cala il poker e, con il successo 65-58 su uno Zalgiris Kaunas ridotto ai minimi termini, conferma il momentaneo terzo posto in Eurolega , in attesa delle quattro gare nelle prossime due settimane che diranno molto sulle velleità di altissima quota dell'Olimpia. La quarta vittoria consecutiva, la 14^ complessiva, arriva dopo una partita poco spettacolare e un avvio sonnacchioso (0-7) che lascia poco soddisfatto coach Messina : "E' un risultato figlio della volontà e del nostro sforzo ma a questo livello va messa più qualità e concentrazione. Siamo stati fortunati a portare la casa la vittoria".

Troppo morbido infatti lo Zalgiris, ultimo con appena 3 vittorie e con un roster falcidiato tra infortuni e Covid - finisce per schierare nel primo periodo un 2004, Krivas, al debutto assoluto -, per rappresentare una minaccia concreta. Milano resta poco fluida in attacco, aggrappandosi alle triple di Daniels (12, 4/9 da tre) e alle fiammate di Hall (12) e Rodriguez (10), ma mostra una difesa scintillante con Hines da 22 di valutazione che tiene gli avversari per la settima volta consecutiva sotto quota 76. "Li abbiamo tenuti sotto la loro media offensiva - osserva Hines -. Alla fine una vittoria e' una vittoria".