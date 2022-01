Olimpia-Zalgiris dalle 20:30 su Sky Sport Uno

Torna in campo l'Eurolega con l'Olimpia Milano che affronta al Forum di Assago lo Zalgiris Kaunas, ultimo in classifica. Un match da non sottovalutare contro una squadra in grossa crisi e rimaneggiata per le assenze certe di Nebo, Lauvergne e Strielneks. Diretta su Sky Sport Uno alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD