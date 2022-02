L'Olimpia mette la 5^: ko anche la Stella Rossa

Dopo il successo sullo Zalgiris, l’Olimpia Milano continua a fare la voce grossa e fa sua la gara sul difficile parquet di Belgrado contro la Stella Rossa. La squadra di Ettore Messina si impone con il punteggio di 63-57 e prosegue la sua rincorsa, dal 3° posto, a Real Madrid e Barcellona. Alla Aleksandar Nikolic Hall, l’Olimpia non parte benissimo e soffre l’entusiasmo dei padroni di casa che difendono bene anche se lasciano a desiderare in attacco ma, nonostante ciò, riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio per 8-7. Il riposo breve serve alla squadra di Messina per riordinare le idee e iniziare a macinare gioco per non rendere complicato un match certamente alla portata. La squadra recepisce gli ordini del coach e per la prima volta dall’inizio del match accelera. Melli e Giampaolo riportano l’Olimpia avanti e poi una tripla di Delaney permette l’allungo sul 18-12 in favore di Milano. Ancora Delaney fa segnare il massimo vantaggio per l’Olimpia (+8) prima che la Stella Rossa trovi lucidità sottocanestro per riportarsi sul 19-20. Ancora Delaney (tripla) l’ancia l’Olimpia a +7 ma le squadre vanno all’intervallo lungo con il punteggio di 26-23 in favore di Milano.