Milano-Fenerbahce alle 20.30 su Sky Sport Uno

L'Olimpia Milano ospita i turchi del Fenerbahce Istanbul al Forum d'Assago alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con prepartita dalle 20.00. La squadra allenata da Ettore Messina, reduce da cinque vittorie di fila, ha sconfitto lo scorso martedì la Stella Rossa a Belgrado con il punteggio di 63-57. I turchi invece, nell'ultimo turno, hanno avuto la meglio dei francesi di Villeurbanne 85-76.

I precedenti con il Fenerbahce

Nei 21 precedenti, il Fenerbahce guida 13-8. Le due squadre si sono affrontate nel 1996/97, primo turno di EuroLeague con doppia vittoria dell’Olimpia. Nel 2011/12 si sono ritrovate, ancora nelle Top 16, e il Fenerbahce ha vinto a Istanbul 65-63 ma perso a Milano 85-72 (27 punti di Malik Hairston).

Nel 2013/14, l’Olimpia ha vinto a Milano 90-85 (17 di Daniel Hackett) e poi si è ripetuta a Istanbul 82-73 con 16 punti di David Moss e 13 di Alessandro Gentile. Il Fenerbahce ha poi vinto dieci partite consecutive tra le due squadre, quattro nella stagione 2014/15, prima di perdere la partita di andata della stagione 2019/20 a Milano 87-74.

In quella partita ci sono stati 22 punti di Sergio Rodriguez. Nel 2020/21, l’Olimpia ha vinto di nuovo a Istanbul 79-71 con 15 punti di Zach LeDay e 13 di Kevin Punter, ma il Fenerbhace si è preso la rivincita nella gara di ritorno imponendosi 100-92 con 20 punti di Nando De Colo, 16 di Gigi Datome nell’Olimpia. Nella partita di andata l’Olimpia si è imposta 68-43 con 13 punti di Shavon Shields, 11 e 7 assist di Sergio Rodriguez, sei palle rubate, record carriera, da Nicolò Melli.

Le parole di Messina alla vigilia

“Il Fenerbahce sta giocando bene nonostante le assenze di due giocatori molto importanti come Nando De Colo e Jan Vesely. Stanno sfruttando gli spazi in modo diverso, hanno alzato un po’ il ritmo con Pierria Henry e usano di più il gioco in post basso con Dyshawn Pierre. Per noi è una partita delicata, perché veniamo da una gara molto dispendiosa a Belgrado. L’obiettivo numero uno è trovare il modo di usare tutte le energie che abbiamo per affrotare questa gara”.

Le gare in programma su Sky Sport

Giovedì 3 febbraio

ore 20.30 A|X Armani Exchange Milano-Fenerbahce Istanbul in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena con prepartita dalle 20.00 (telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

Venerdì 4 febbraio



ore 18.30 Efes Istanbul-ASVEL Villeurbanne in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca Paolo Redi; commento Andrea Meneghin)

ore 20.45 Real Madrid-Zenit San Pietroburgo in diretta su Sky Sport Action

(telecronaca Andrea Solaini)

(disponibili su Sky Go, anche in HD)