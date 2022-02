Eurolega, Olimpia Milano-Fenerbahce 60-71

Dopo cinque vittorie consecutive in Eurolega si ferma la corsa dell'Olimpia Milano che si inchina in casa ai turchi del Fenerbahce guidati in panchina dell’ex Djordjevic. 60-71 il punteggio finale a favore degli ospiti con un brutto finale che ha visto alla sirena una vera e propria rissa in campo accesa dal serbo Guduric che ha detto qualcosa alla panchina milanese

Una partita difficile, fin dall'inizio, soprattutto in attacco per l'Olimpia Milano e un finale da dimenticare. Non solo per il 71 a 60 subito dal Fenerbhace dell'ex Djordjevic che interrompe una striscia di cinque vittorie consecutive in Eurolega ma anche per la rissa che si è scatenata al suono della sirena e che ha chiuso nel modo peggiore una serata da dimenticare. A scatenarla un gesto, verso la panchina di Ettore Messina, del serbo Marko Guduric sicuramente il migliore in campo del match. Una provocazione che ha provocato la reazione di tutti i giocatori milanesi, in particolare di Kyle Hines che a lungo in campo ha discusso anche con Sasha Djordjevic