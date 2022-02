Eurolega, Zalgiris-Olimpia Milano alle 19 su Sky

Milano torna in campo in Eurolega dopo la sconfitta con il Fenrebahce che ha fermato la sua corsa di 5 vittorie consecutive. Stasera, alle 19 live su Sky Sport Uno, la squadra di Ettore Messina sarà impegnata in trasferta contro lo Zalgiris per il recupero della 17^ giornata

L'Armani Exchange Milano a Kaunas per inaugurare stasera, il secondo doppio turno consecutivo. La gara di oggi, recupero della penultima del girone di andata, è importante per rimediare subito alla sconfitta interna di giovedì scorso e riprendere il cammino verso la conquista dei playoff. In casa lo Zalgiris è sempre squadra ostica e nella recente gara di Milano è stata pericolosa fino alla fine. In più, rispetto ad allora, ha recuperato Mantas Kalnietis, Josh Nebo, Paulius Jankunas e dopo un’assenza lunghissima anche Joffrey Lauvergne. L’Olimpia non avrà Gigi Datome e non è ancora utilizzabile Trey Kell.