Milano cade in Grecia: Olympiacos vince 67-58

Peggior prestazione offensiva stagionale per l'Olimpia Milano, che si arrende 67-58 in casa dell'Olympiacos. Miglior marcatore per gli ospiti è stato Hall con 12 punti

L'Ax Milano non prosegue nel proprio momento d'oro: dopo aver vinto la Coppa Italia, la squadra di coach Messina si arrende al Pireo contro l'Olympiacos (67-58), per colpa della peggiore prestazione offensiva stagionale - si salva solo Hall con 12 punti - e ad un break da 18-3 nell'ultimo periodo guidato da Sloukas (16) e Vezenkov (16). Un palazzetto dedicato alla Pace e dell'Amicizia non poteva che dedicare un messaggio all'Ucraina: gli arbitri mostrano un cartello con scritto in rosso "stop alla guerra", accolto da un lungo applauso del pubblico.

Milano, che recupera Mitoglou dopo 3 mesi, cerca di scappare subito via e sale sul +12 (21-9) ma poi qualcosa si inceppa nella circolazione di palla, provocando 16 palle perse e percentuali modeste da tre (3/19). Per l'Olympiacos, che va ben 36 volte in lunetta - contro le 11 di Milano, è così più semplice rimontare e superare l'ostacolo.