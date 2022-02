Olympiacos-Olimpia Milano alle 20.45 LIVE su Sky

Tra giovedì 24 e domenica 27 febbraio, su Sky e in streaming su NOW quattro match, tre della 27^ giornata e un recupero. Stasera Milano riparte dall'Olympiacos Pireo: sfida da seguire live su Sky Sport Action

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile e, tra oggi, giovedì 24 , e domenica 27 febbraio , quattro le partite in onda su Sky e in streaming su NOW , tre della 27^ giornata e un recupero del 19^ turno di Regular Season , con protagonista anche l’ A|X Armani Exchange Milano .

Olimpia in campo stasera ad Atene, ospite dei greci dell’Olympiacos Pireo. Diretta del match su Sky Sport Action alle ore 20.45, In classifica, Milano al terzo posto, Olympiacos al quarto.

Partita già decisiva per la classifica

È una gara cruciale per ragioni di classifica. L’Olimpia ha vinto le ultime cinque trasferte, record di club in Eurolega (lo scorso anno ne vinse quattro di fila), ma gioca su uno dei campi più difficili d’Europa. L’Olympiacos è seconda nel tiro da due con il 56.4%, ma Milano tiene gli avversari al 50.4%, il che significa che questo aspetto della gara sarà decisivo. Nella partita di andata l’Olympiacos realizzò 18 triple, l’Olimpia normalmente tiene gli avversari al 33.3% dall’arco e anche questo è un dato fondamentale. Per l’Olimpia si apre un ciclo di tre trasferte nelle prossime quattro gare, ma in generale dovrà giocarne sei nelle ultime 10 partite. Nel frattempo, con 17 vittorie, si è già assicurata il 50% di successi in stagione regolare. Con il nuovo formato, era capitato solo l’anno passato quando arrivò a quota 21. Ambedue le squadre hanno vinto nel weekend le rispettive coppe nazionali, con l’Olympiacos che si è imposta sul Panathinaikos in rimonta nell’ultimo quarto.

Su Sky altri tre match tra venerdì e domenica

Oltre a quello dell‘Armani, su Sky altri tre incontri da seguire; venerdì, in diretta alle ore 18, la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Barcellona, alle 20 quella tra Monaco e Fenerbahce, mentre domenica, in differita alle 22.45, andrà in onda il match CSKA Mosca-Barcellona.