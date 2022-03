Eurolega, su Sky 4 gare: domani Milano ad Atene

Tra giovedì e venerdì 4 marzo, su Sky e in streaming su NOW quattro match della 28^ giornata di Eurolega. Sul parquet anche Milano venerdì ad Atene in casa dei greci del Panathinaikos (ore 20, Sky Sport Uno). Domani il recupero della 10^giornata di EuroCup tra Virtus Bologna e Bursaspor

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile. Tra giovedì 3 e venerdì 4 marzo, quattro le partite in onda su Sky e in streaming su NOW valide per la 28^ giornata, con protagonista anche l’A|X Armani Exchange Milano.

Olimpia in campo venerdì ad Atene, ospite dei greci del Panathinaikos; diretta del match su Sky Sport Uno alle ore 20, In classifica, Milano al terzo posto, Panathinaikos al 16mo.

Oltre a quello dell‘Armani, su Sky altri tre incontri, da seguire sempre in diretta, tutti su Sky Sport Arena. Domani, alle ore 18.30, derby turco a Istanbul fra Efes e Fenerbahce, mentre alle 21 sul parquet ci saranno gli spagnoli del Barcellona e i monegaschi del Monaco; venerdì, alle 20.45, la sfida tra i tedeschi del Bayern Monaco e i greci dell’Olympiacos.