La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Daniel Hackett ha lasciato Mosca e il CSKA . Lo riferisce il club russo attraverso un tweet . "Daniel Hackett ha lasciato il club per motivi familiari e personali legati all' attuale situazione tra Russia e Ucraina , nonché alle sue possibili conseguenze. Tutti gli altri giocatori di basket e allenatori continuano a prepararsi per le prossime partite secondo il consueto programma", si legge. Il CSKA è stato sospeso dall'Eurolega , insieme alle altre due squadre russe UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo dopo l'invasione dell'Ucraina. La squadra dell'Armata Rossa ha vissuto nelle ultime ore un vero e proprio esodo degli stranieri: oltre ad Hackett hanno infatti lasciato il Paese anche Pangos, Shengelia, Lundberg, Grigonis, Voigtmann e Bolomboy .

Hackett verso il ritorno in Italia: Virtus Bologna in pole

Su Hackett si è subito fiondata la Virtus Bologna, come confermato nelle ultime ore dall'AD Luca Baraldi. Il playmaker classe 1987 era in scadenza di contratto con il CSKA Mosca, con cui stava disputando una straordinaria stagione sia in VTB League che in Eurolega. Attualmente il pesarese, così come tutti i suoi compagni rientrati nei rispettivi Paesi, resta sotto contratto con il CSKA Mosca: ogni trattativa partirà dunque dopo l'eventuale rescissione dell'accordo tuttora in essere tra le parti.