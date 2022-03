Una grande classica del Vecchio Continente nella 29^ giornata di Eurolega: l'Olimpia Milano rende visita al Real Madrid, nella sfida che vede opposte seconda e terza forza della manifestazione. AX in emergenza che dovrà fare a meno anche del Chacho Rodriguez: "Assenza pesante, dovremo reggere a rimbalzo e in difesa". Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 20.45 Condividi

Torna l'Eurolega con una grande classica del Vecchio Continente: Real Madrid-Olimpia Milano. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now Tv dalle 20.45. A Madrid, l'AX gioca la sua terza trasferta europea consecutiva dopo l’1-1 della doppia di Atene. Affronta una squadra che ultimamente ha perso qualche colpo, ma è ancora seconda in classifica, ancora in lotta per il primato, una squadra di grande profondità, taglia fisica e nessun punto debole. Il Real Madrid è una delle tre squadre che hanno vinto a Milano in questa stagione: da allora, l’Olimpia ha vinto otto gare su 10 affidandosi alla propria difesa, conquistando virtualmente un posto nella griglia dei playoff per la seconda stagione consecutiva.

Come arriva l'Olimpia alla partita Milano è reduce da due vittorie consecutive: il successo di Atene grazie al libero di Hines a fil di sirena e quello più netto in campionato contro Tortona. A complicare la già difficile sfida del WiZink Center le assenze, oltre che di Shavon Shields, Gigi Datome e Trey Kell, anche di Sergio Rodriguez: per il Chacho, grande ex della sfida, si tratta della prima assenza stagionale in Eurolega. "Sarà una partita ovviamente difficile, perché il Real Madrid sarà estremamente concentrato e determinato a giocare con grande durezza sia in attacco che in difesa, utilizzando tutto il suo potenziale - ha detto coach Ettore Messina -. Noi, purtroppo, oltre alle assenze previste, saremo senza Sergio Rodriguez, che ha chiesto di rimanere a Milano per motivi personali: superfluo aggiungere che si tratti di un’assenza molto pesante. Contro il Real Madrid, il primo problema è sempre quello di reggere a rimbalzo e utilizzare la giuste spaziature per non subire troppo la presenza difensiva di Tavares. Speriamo di riuscirci e giocare una buona partita”.

Come arriva il Rea Madrid alla partita Il Real Madrid è tradizionalmente ostica per come riempie l’area in difesa, usa la taglia fisica per dominare a rimbalzo e tirare con percentuali altissime attorno al canestro. Edy Tavares e Vincent Poirier sono un tandem difficile da contenere, ma i due possono anche giocare insieme come è successo anche nella partita di andata, che tra l’altro è stata quella dell’infortunio occorso a Shavon Shields. La squadra di Pablo Laso ha già sostenuto un impegno questa settimana, a Belgrado, dove ha recuperato una gara sospesa per Covid in un altro momento della stagione, perdendo in volata, ma senza Gabriel Deck che non era utilizzabile. Attualmente non ha il giovane playmaker Carlos Alocen, infortunato, e nelle ultime gare non ha avuto Fabien Causeur per infortunio. In competizioni europee Olimpia Milano e Real Madrid si sono incontrate 35 volte, con un bilancio di 24-11 per il Real Madrid.