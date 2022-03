Si tratta di CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo per l'Eurolega e Lokomotiv Kuban Krasnodar per l'EuroCup. Tutte escluse dalla stagione 2021-22 visto che "la situazione in Ucraina non si è evoluta in modo favorevole". I risultati contro le russe saranno rimossi dal calcolo delle classifiche. L'Olimpia è sicura dei playoff

Ora è ufficiale: squadre russe di basket fuori dall'Eurolega e dall'Eurocup. E quindi Olimpia Milano sicura dei playoff. La conferma arriva dallo stesso sito ufficiale dell'Eurolega attraverso un comunicato: "Il comitato esecutivo degli azionisti dell'ECA (l'Euroleague Commercial Assets) ha preso la decisione di ritirare la partecipazione delle squadre della Federazione Russa sia dall'Eurolega (CSKA Mosca, UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo) che dall'EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar) per la stagione 2021-22, poiché la situazione in Ucraina non ha evoluto in modo favorevole". Anche all'inizio del conflitto l'Eurolega aveva inizialmente sospeso i club russi sottolineando come avrebbe "monitorato la situazione" e che "se questa non si fosse evoluta in modo positivo le partite già giocate contro i club russi sarebbero state annullate ai fini della classifica". Ora la decisione è definitiva.