A poche ore dalla sfida di Eurolega contro il Bayern Monaco, un caso di doping scuote la vigilia dell'Olimpia Milano. Il greco Dinos Mitoglou è risultato positivo ad un test effettuato il 4 marzo dopo la gara contro il Panathinaikos. "La Pallacanestro Olimpia Milano - scrive il club in una nota - ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull'episodio"

Un vero e proprio shock per il club, che già ad inizio stagione si era ritrovato a fare i conti con il caso di Riccardo Moraschini, squalificato per un anno (fino al 20 ottobre 2022) seppur contaminato indirettamente e costretto a finire anzitempo la sua esperienza milanese causa rescissione contrattuale. "Appreso della positività riscontrata nell'atleta Dinos Mitoglou durante un controllo antidoping amministrato il 4 marzo scorso dopo la gara di EuroLeague contro il Panathinaikos Atene, la Pallacanestro Olimpia Milano ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull'episodio", questo il comunicato apparso sul sito dell'Olimpia, con coach Ettore Messina che sarà costretto a fare a meno del suo lungo a partire dalla gara contro il Bayern.

Cosa rischia Mitoglu

Fino alla sentenza il classe 1996 non potrà allenarsi né giocare partite e a meno che non vengano fornite spiegazioni convincenti riguardo la positività emersa. C'è il rischio di una squalifica fino a 2 anni con conseguente rescissione contrattuale. Quella del greco, che l'estate scorsa aveva firmato con Milano un contratto da due anni con opzione per il terzo, è una perdita davvero pesante nelle rotazioni dell'AX Exchange. Mitoglu viaggiava ad un media di 7,8 punti e 4,2 rimbalzi in Eurolega e 11,4 punti e 6,3 rimbalzi di media in campionato.