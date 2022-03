L' Olimpia Milano perde 72-63 con il Monaco nel 33° e penultimo turno di Eurolega . Ad appena 48 ore dal successo in rimonta con il Bayern Monaco, la squadra di coach Ettore Messina interrompe la striscia di due vittorie consecutive, cedendo contro il grande ex Mike James , autore di 19 punti e 7 assist. Senza il sospeso Mitoglu e con il forfait dell'ultim'ora di Nick Melli, fermato da una gastroenterite, l'AX ha subito un clamoroso parziale di 20-1 nel terzo periodo , compromettendo una partita che sembrava ben indirizzata sul proprio binario. Inutili i 22 punti con 4/8 da tre di Shields . L'Olimpia potrà concludere terza o quarta la stagione regolare: tutto dipenderà dal match del prossimo 7 aprile contro l 'ASVEL Villeurbanne .

La cronaca del match

Avvio molto equilibrato, con Milano che segna le prime quattro triple prima di bloccarsi in attacco e far rientrare il Monaco (17-16). Shields e Bentil sono due fattori, ma la squadra del Principato, trascinata da Mike James (12 punti all'intervallo), non molla e resta a contatto, andando al riposo sotto di sei lunghezze (37-31). L'Olimpia si inceppa nel terzo periodo: segna la miseria di 6 punti mentre gli ospiti giocano a velocità doppia e mettono la freccia grazie a un clamoroso parziale di 20-1, andando all'ultimo mini riposo sul +8 (43-51). Milano gioca male, riesce comunque a rimettersi in carreggiata, ma è troppo tardi: il grande ex James e Hall la inchiodano nel finale per il 72-63 con cui l'Olimpia chiude la sua stagione regolare al Forum.