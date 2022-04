Una vittoria praticamente mai in discussione (se non per un primo quarto equilibrato) che di fatto definisce le magnifiche 8 che, nella seconda fase del tornero, si giocheranno la conquista dell’Eurolega 2022. Il Bayern Monaco di Trinchieri fa il suo dovere contro la Stella Rossa, vince di 25 trascinata dai 22 punti di Rubit e dai 16 di Thomas e si issa definitivamente all’ottavo posto della classifica, l’ultimo utile per centrare l’accesso ai quarti. Ai quali si erano già qualificate Barcellona, Olympiacos, Real Madrid, Milano, Efes, Maccabi Tel Aviv e As Monaco, in quest’ordine. Anche se, con almeno una giornata da giocare a testa (ma c’è chi proprio come il Bayern deve disputarne ancora tre), qualche piccolo cambiamento di piazzamento finale e quindi anche di accoppiamento per i quarti potrebbe ancora esserci. Ad esempio proprio per l’Olimpia di Ettore Messina che, se nell’ultima giornata dovesse vincere a Villeurbane in casa del Lione e contemporaneamente il Real perdere in casa contro il Bayern, potrebbe ancora issarsi al terzo posto superando proprio gli spagnoli e andandosi ad accoppiare con la sesta classificata, attualmente il Maccabi Tel Aviv. Altrimenti a Milano toccherebbe la quinta classificata, a oggi l’Efes, anche se proprio israeliani e turchi condividono lo stesso score e hanno ancora due giornate da giocare e con le quali poter modificare il proprio piazzamento. Alla fine quasi certamente sarà una delle due a sfidare i ragazzi di Messina, non resta che aspettare e vedere quello che decreterà il campo. Quello che è certo, e non è poco, è che da questa sera abbiamo le 8 squadre che dal 19 aprile si sfideranno al meglio delle 5 gare (l’ultima si giocherebbe eventualmente in casa della squadra meglio piazzata) per raggiungere la final four di Belgrado che si disputerà dal 19 al 21 maggio. Sarà uno spettacolo, tutto da gustare ovviamente in compagnia di Sky.