Si chiude con una vittoria la regular season di Eurolega per Milano. L'Olimpia ha vinto sul campo del Villeurbanne 81-80 ed è al momento al terzo posto in classifica, in attesa di Real Madrid-Bayern di venerdì sera. In caso di vittoria degli spagnoli la squadra di Ettore Messina scivolerà in quarta posizione, mantenendo comunque il fattore campo nei playoff