Eurolega, Villeurbanne-Olimpia Milano LIVE su Sky

Tra oggi e venerdì 8 aprile, tre match in onda su Sky Sport Action e in streaming su NOW, validi per la 34^ e ultima giornata. Trasferta per l'Olimpia Milano impegnata contro l'ASVEL Villeurbanne (live alle 21)

Tra domani oggi, giovedì 7 e venerdì 8 aprile , si giocano le partite valide per la 34^ e ultima giornata della Regular Season , con tre incontri in onda su Sky e in streaming su NOW .

Alle 21 l'Olimpia a Villeurbanne live su Sky Sport Action

Attualmente al quarto posto, qualificata ai Playoff e con qualche speranza di agguantare la terza posizione, sul parquet ci sarà anche l’A|X Armani Exchange Milano, impegnata oggi a Villeurbanne contro i francesi dell’ASVEL, per altro mai battuti a domicilio dall’Olimpia. Inizio match alle ore 21. live su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Per vari motivi, il roster disponibile in Francia sarà molto ridotto. Sicure le assenze di Sergio Rodriguez, Trey Kell, Troy Daniels, Shavon Shields, Gigi Datome. “E’ una partita che affrontiamo con un organico limitato a causa del Covid- spiega coach Messina- ma la utilizzeremo per prepararci meglio per i playoff e in generale i prossimi impegni, dando spazio a chi ha avuto minutaggio limitato e soprattutto a Nik Melli che rientra dopo aver saltato l’ultima gara di EuroLeague”.