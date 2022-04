Eurolega, 7 gare su Sky. Stasera Olimpia-Efes

Tra martedì 19 e venerdì 22 aprile, sette match in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, validi per i quarti di finale. Sul parquet anche l'Olimpia stasera contro i turchi dell’Efes, campioni in carica

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile che, dopo la Regular Season sta per mettere in scena la seconda fase, quella dei Playoff. Tra martedì 19 e venerdì 22 aprile, si giocano gli incontri validi per i quarti di finale, con gli incontri in onda su Sky e in streaming su NOW. Serie al massimo delle cinque partite, va in semifinale chi per primo arriva a tre successi.