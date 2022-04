Con il successo del Maccabi contro il Fenerbahce, si delinea il tabellone dei playoff di Eurolega. La squadra di Ettore Messina affronterà l'Anadolu Efes, i campioni in carica sconfitti però sia all'andata che al ritorno in stagione regolare. La serie, al meglio delle 5 gare, sarà trasmessa in diretta su Sky: gara 1 in programma martedì 19 aprile alle 19 al Forum di Assago

Milano-Efes, capitolo terzo e oltre. Sarà la squadra turca l'avversaria dell'Olimpia Milano nei quarti di finale di Eurolega. Con la vittoria del Maccabi Tel Aviv sul Fenerbahce, si è chiusa la stagione regolare della competizione europea ed è stato così definito il quadro dei playoff. La squadra allenata da Messina, arrivata terza, sfiderà Larkin e compagni, giunti sesti e desiderosi di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Nei due precedenti giocati quest'anno, Melli e compagni hanno vinto sia a Istanbul che al Forum di Assago. E proprio ad Assago inizierà la serie martedì 19 aprile, con la palla a due prevista per le 19

In diretta su Sky

Come tutti i match di stagione regolare, anche i playoff saranno in diretta su Sky. Si partirà martedì con il pre-partita dalle 18:30, mezz'ora prima dell'inizio di gara 1. La serie sarà al meglio delle 5 partite, con l'Olimpia che avrà il fattore campo a suo favore. Messina però non può dormire sonni tranquilli per via dello scoppio di un focolaio di Covid-19 che riduce all'osso il numero dei giocatori disponibili. Le scarpette rosse non potranno avere nemmeno Gigi Datome, operato a inizio mese al ginocchio e destinato a restare fuori fino ai primi di maggio. Il tabellone dei quarti è completato da Barcellona-Bayern, Olympiakos-Monaco e Real Madrid-Maccabi Tel Aviv