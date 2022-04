Eroica Olimpia Milano. In una situazione di assoluta emergenza, si prende la rivincita dopo 48 ore sull'Efes e riapre la serie che ora si sposta a Istanbul per due gare che potrebbero risultare decisive. Nel 73-66 finale c'èqualcosa che va oltre il mero fatto tattico o tecnico: l'Ax mette in campo gli occhi della tigre fin dall'inizio con le accelerazioni di Rodriguez (17 e 5 assist, 27 di valutazione), ribaltando ogni avversità anche grazie alla spinta del Forum, con un finale al cardiopalma in cui Shields (21, 8 rimbalzi) diventa immarcabile e Hines si dimostra tra i migliori difensori d'Europa con una stoppata su Micic che spegne le speranze di rimonta dei turchi. Senza Melli e Datome e con Shields acciaccato - problema al tendine d'Achille destro - perde anche Delaney (anca) e lo spagnolo Rodriguez (caviglia destra, fino a quel momento il migliore in campo per distacco) durante la gara, trovandosi nel finale a giocare senza playmaker: è proprio il danese a caricarsi la squadra sulle spalle e segnare 7 punti negli ultimi 4' e far gioire un palazzetto in tripudio. "L'atmosfera - rimarca coach Messina - ci ha aiutato molto. Sono molto orgoglioso della prestazione dei ragazzi, sugli infortuni invece ho finito le parole. Rischiamo di giocare le prossime partite senza 4 o 5 giocatori".