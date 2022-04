Playoff Eurolega, Olimpia in Turchia per Gara 3

Tra oggi e giovedì 28 aprile, sei match in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, validi per i quarti di finale. Sul parquet anche Milano: doppio impegno in trasferta contro i turchi dell’Efes, campioni in carica

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile che, dopo la Regular Season, sta per mettere in scena la seconda fase, quella dei Playoff. Tra martedì 26, e giovedì 28 aprile, si giocano gli incontri validi per i quarti di finale, con sei incontri in onda su Sky e in streaming su NOW.

L'Olimpia in Turchia per Gara 3 e 4 dei Playoff

Sul parquet anche l’A|X Armani Exchange Milano, impegnata in questa fase con i turchi dell’Efes Istanbul, squadra detentrice del trofeo. Dopo le prime due partite, giocate entrambe ad Assago, la serie si sposta in Turchia, per Gara 3, oggi, e Gara4, giovedì. Al momento la situazione è di parità, 1-1. Serie al massimo delle cinque partite, va in semifinale chi per primo arriva a tre successi.