Playoff Eurolega: Olimpia, stasera c'è gara 4

Avanti 2-1 nella serie oggi i turchi avranno il match point, Milano proverà ad allungare invece e a portare tutto a Gara 5. Appuntamento alle 19.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con pre partita dalle 19.15

Il coraggio non è bastato all'Olimpia Milano, uscita sconfitta 77-65 due giorni fa in gara 3 dei playoff di Eurolega. La squadra di coach Messina ora è con le spalle al muro: stasera - live su Sky Sport Arena dalle ore 19.15 - potrà solo vincere contro l' Efes Istanbul per continuare a cullare il sogno di andare per il secondo anno consecutivo alle Final Four.

Coach Messina: "La squadra non si deve deprimere"

leggi anche

Milano perde a Istanbul 77-65: Efes avanti 2-1

"Spero solo che la squadra non si deprima. Non c’è motivo di farlo, ma qualche volta succede quando fai come diceva il Professor Nikolic ovvero riempi il secchio di latte e alla fine con un calcio versi tutto". Le parole di Coach Messina dopo Gara 3 e in vista di Gara 4 di stasera. "Datome? Ho provato ma non era in condizione. L’unica cose che è mancata sono state le percentuali. Purtroppo abbiamo costruito tanto, ma sbagliato tanti tiri aperti. Peccato. La serie è quella che è ma ci riproveremo ancora con quello che abbiamo”.