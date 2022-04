L’Olimpia è fuori: 75-70, l’Efes alle Final Four

Con le spalle al muro, costretta a vincere per allungare la serie e non essere eliminata, l’Olimpia affronta ad Istanbul gara 4 di playoff d’Eurolega contro l’Efes avanti 2-1. L’inizio è da incubo: Milano prosegue con la sterilità offensiva mostrata anche 3 nelle partite precedenti, l’Efes condotta da Micic e soprattutto da un Pleiss perfetto, trova anche la doppia cifra di vantaggio, nonostante la partita in ombra di Larkin. La reazione dell’Olimpia nel secondo quarto passa ancora una volta dal Chacho Rodriguez che inventa passaggi per i suoi lunghi, Tarczewski prima e Hines dopo, per riaprire la sfida, ma accanto a lui trovano energia anche Hall e soprattutto Datome, utilizzato solo 3 minuti in gara 3: l’italiano ne mette 14 nel solo primo quarto e Milano, per la prima volta reagisce all’assalto dell’Efes e va al riposo avanti 43-42.