Bayern e Monaco ok: è 2-2 con Barça e Olympiacos

Barcellona e Olympiacos non sfruttano il match point per raggiungere Real Madrid ed Efes Pilsen nella Final Four di Eurolega (in programma a Belgrado dal 19 al 21 maggio). Vittorie in gara 4 per Bayern Monaco contro gli spagnoli e del Monaco con i greci: le due serie - ora entrambe sul 2-2 - si decideranno in gara 5

Partita a punteggio bassissimo, con il Bayern sempre al comando : +6 nel primo quarto, +11 all'intervallo, +16 a fine terzo periodo. Solo nell'ultimo quarto il Barcellona è rientrato in partita , ma i tedeschi hanno controllato fino al conclusivo +7 (59 a 52). Solo un giocatore per parte in doppia cifra nei punti: 12 per Nickweiler-Babb del Bayern e 12 anche per Abrines del Barcellona.

Il Bayern Monaco ha pareggiato la serie sul 2-2 contro il Barcellona , grazie alla vittoria in casa 59-52 in gara 4. Tutto si decidera in gara 5 , che si giocherà in Spagna il 3 maggio.

Monaco-Olympiacos Pireo 78-77 (VIDEO)

Anche il Monaco ha pareggiato la serie sul 2-2 contro l'Olympiacos, grazie al successo di misura 78-77 in casa. La qualificazione si deciderà in gara 5, in programma al Pireo il 4 maggio.



A bordocampo c'era Kevin Durant, già eliminato dai Playoff NBA con i suoi Brooklyn Nets, e venuto a tifare per il playmaker dei monegaschi Mike James, ex Milano e suo compagno la scorsa stagione ai Nets.



Primo quarto chiuso sul 19-pari, greci a +4 all'intervallo e sotto di 4 punti a fine terzo periodo. Finale in volata con il Monaco che vincendo di un punto si è assicurata in extremis la possibilità di sognare ancora le Final Four di Belgrado.



Per il Monaco, 21 punti del miglior marcatore Bacon, doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi per Hall. Nell'Olympiacos 19 punti realizzati da Sloukas.