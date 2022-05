Micic, tripla sulla sirena: l'Efes vola in finale

L'Efes Istanbul potrà difendere il titolo di campione d'Europa conquistato la scorsa stagione a Colonia dopo aver sconfitto l'Olympiacos in semifinale 77-74



L’Anadolu Efes Istanbul è la prima finalista dell’Eurolega 2021/2022 e centra per la terza volta l’atto conclusivo della massima competizione europea. I turchi hanno battuto 74-77 l’Olympiacos, autore di una prova di grande generosità e concentrazione, soccombendo solo all’ultimo secondo a un passo dall’overtime. Adesso l’Efes se la vedrà con la vincente del Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Shane Larkin è il miglior marcatore con 21 punti, ma decisivo anche Elijah Bryant con 16 punti. Ai giocatori del Pireo non bastano i 12 di Mckissic e altri quattro giocatori in doppia cifra.