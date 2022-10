Dove vedere Milano e Bologna su Sky

Diciotto squadre a caccia del tanto ambito titolo europeo. Inizia la nuova stagione di Eurolega 2022/2023 , con l’Efes Istanbul detentrice del trofeo per il secondo anno consecutivo in cerca di una storica tripletta e due le formazioni italiane protagoniste: l’ EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna . La prima che dopo aver disputato i playoff la scorsa stagione cercherà di confermare quanto di buono fatto (ndr Milano ha chiuso terza al termine della regular season 2021/2022) e migliorarsi con l'obiettivo di raggiungere la Final Four, la seconda che fresca vincitrice dell’Eurocup è tornata dopo ben 14 anni nell’Olimpo delle grandi.

E allora si parte giovedì 6 ottobre con l’esordio esterno di Milano sul campo dell’Asvel Villeurbanne , palla a due ore 20 su Sky Sport Arena (Telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin). Una formazione quella di Messina che allo zoccolo duro ha aggiunto vere e proprie stelle che conoscono bene l’Eurolega, tra questi nomi del calibro di Brandon Davies, reduce da due stagioni con il Barcellona; Billy Baron, protagonista l’anno scorso allo Zenit o Kevin Pangos, che torna in Europa dopo l’esperienza oltreoceano con la maglia dei Cleveland Cavaliers. Insomma una squadra costruita per grandi obiettivi e che forte del successo arrivato nella prima di campionato contro Brescia, dovrà rompere il ghiaccio nel migliore dei modi anche in Europa contro l’Asvel, formazione in cerca di riscatto dalla scorsa stagione che dopo un buon avvio, l’ha vista chiudere in fondo alla classifica al termine della regular season.

Esordio in casa per la Virtus Bologna

Venerdì 7 ottobre, ore 20.30, pre partita ore 20 su Sky Sport Arena (telecronaca Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin) sarà il turno della Virtus che esordirà in casa contro l’AS Monaco. Nel recente passato le due formazioni si sono affrontate quattro volte, tutte in Eurocup, e in tutti e quattro i casi la Virtus ha avuto la meglio. Per far fronte al doppio impegno stagionale Bologna ha aggiunto esperienza ad una squadra già formato europeo, con l’innesto su tutti di un giocatore come Jordan Mickey, proveniente anche lui dallo Zenit San Pietroburgo, si troverà di fronte una formazione che l’Eurolega ha imparato a conoscerla come l’AS Monaco trascinata dal suo leader Mike James. Sarà una sfida affascinante e da non perdere in un'Eurolega che si prospetta davvero avvincente.