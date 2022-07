E' stato ufficializzato il calendario di Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutterà in casa dell'ASVEL Villeurbanne. L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky Sport e in streaming su NOW

