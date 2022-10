La Virtus Bologna fa il suo ritorno in Eurolega dopo 14 anni: alla Segafredo Arena arriva il Monaco di Mike James. Palla a due alle 20.30, match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW Condividi

La Virtus Bologna torna in Eurolega dopo 14 anni e lo fa cominciando la sua campagna alla Segafredo dove riceve il Monaco. Il match è in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la palla a due prevista per le 20.30. Il Monaco ha confermato anche in questa stagione Mike James, stella già vista a Milano, capace lo scorso anno di portare la matricola del Principato sino alle soglie della Final 4. La Virtus ha vinto la competizione in due occasioni, nel 1997-98 e nel 2000-01, sempre sotto la guida di Ettore Messina.

Come arriva la Virtus al match Le Vu Nere hanno già messo in bacheca il primo trofeo stagionale grazie alla Supercoppa, vinta a Brescia dopo aver battuto i grandi rivali di Milano in semifinale e Sassari in finale. Nell'esordio in campionato, la squadra di Sergio Scariolo ha invece superato dopo una incredibile rimonta la neopromossa Napoli. Il tecnico campione d'Europa con la Spagna dovrebbe ritrovare per l'occasione Mam Jaiteh, ma dovrà fare a meno del convalescente Shengeila e di Teodosic, a caccia della miglior condizione fisica.

Scariolo: "Obiettivo provare a entrare tra le prime otto" "Obiettivo prime otto? Sì, perché in questo modo potremmo giocare la competizione anche nella stagione successiva - ha detto coach Sergio Scariolo, intervistato dal "Resto del Carlino" -. In una sorta di ipotetico ranking tutti ci vedono in una posizione tra l’ottava e la dodicesima. O anche ai margini della zona playoff. Credo e spero che possa essere così. Anche se, di fatto, siamo almeno in quindici a pensare ai primi otto posto. L’asticella si è alzata, ma noi vogliamo provarci. Non è facile programmare un canestro in più o in meno. Ma sappiamo cosa serve. Dobbiamo allenarci e lavorare. La società e la tifoseria ci dovranno supportare soprattutto nei momenti più duri, perché arriveranno".