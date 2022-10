La Virtus Bologna conquista il primo successo stagionale in Eurolega (e il primo dopo 15 anni) grazie alla vittoria per 66-63 contro il Bayern Monaco. Al Paladozza decisivi i 13 punti di Lundberg e gli errori nel finale di Lucic e Hunter, che hanno scongiurato l'overtime. Prossimo appuntamento europeo fissato per martedì 18 a Kaunas contro lo Zalgiris LA GUIDA ALL'EUROLEGA 22-23 Condividi

La Virtus Bologna batte il Bayern Monaco nel 2° turno di Eurolega. Al Paladozza le 'Vu nere' si impongono 66-63 grazie ai 13 punti di Lundberg e tornano al successo nella massima competizione continentale dopo ben 15 anni. La squadra di Sergio Scariolo, che sale così 1-1 in classifica, torna in campo in Europa martedì 18 ottobre, quando renderà visita allo Zalgiris Kaunas. Venerdì sarà la volta dell'EA7 Milano, che al Forum ospita l'Alba Berlino: match in diretta su Sky Sport Uno e su NOW alle 20.30.

La cronaca del match La Virtus parte a razzo, guidata da un Hackett scatenato da 8 punti senza errori dal campo per il 13-7 di metà primo quarto. Il Bayern tira 4/15 ma resta agganciato in qualche modo al primo intervallo breve (24-16), con Scariolo che fa subito assaggiare il campo a Milos Teodosic. Appena le percentuali della squadra di Trinchieri salgono, gli ospiti si rifanno pericolosamente sotto (30-27 al 16'). Bologna perde 12 palloni nel primo tempo e va negli spogliatoi con tutto da rifare (34-32), nonostante un Bayern che tira la miseria del 20% da due. I tedeschi mettono la freccia in apertura di ripresa, Mickey e Pajola però alzano l'intensità difensiva e Lundberg riporta avanti le 'Vu nere' (46-41 al 25'). Sale in cattedra anche Weems, Bologna mantiene il gap invariato dopo 30' (56-51). Teodosic predica basket, il Paladozza si esalta per le giocate del mago serbo e la Virtus prova a scappare nuovamente sul +13. Il Bayern ha carattere da vendere e non molla: le triple di Lucic, le giocate d'esperienza di Hunter e i canestri di Weiler-Babb riportano i tedeschi a contatto (66-63 al 39'). Ojeleye non chiude i conti, i bavaresi hanno il tiro per portare tutto all'overtime, ma Lucic e Hunter fanno 'sdeng'. La Virtus si salva e torna alla vittoria in Eurolega dopo oltre 5mila giorni. Bologna: Lundberg 13 punti, Teodosic e Weems 9 Bayern: Weiler-Babb 16, Lucic 15