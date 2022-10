L'Olimpia Milano ospita al Forum l'Alba Berlino nel 2° turno di Eurolega. Dopo il successo di Villeurbanne, la squadra di Ettore Messina vuole confermarsi anche contro i tedeschi dell'azzurro Gabriele Procida. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: palla a due alle 20.30 LA GUIDA ALL'EUROLEGA 22-23 Condividi

Secondo impegno in Eurolega per l'Olimpia Milano, che riceve al Forum l'Alba Berlino. Match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno. La squadra di Ettore Messina vuole confermare il suo status tra le candidate alle Final Four dopo il successo esterno al debutto contro l'Asvel Villeurbanne. L'EA7 parte favorita, ma attenzione ai tedeschi, che nel match d'esordio hanno letteralmente dominato il Partizan di Obradovic con 100 punti segnati, di cui 61 in un primo tempo irreale, con 31 assist. Tra le file dell'Alba gioca Gabriele Procida, azzurro classe 2002, scelto al secondo giro nella NBA da Detroit, che sta ben impressionando nella capitale tedesca.

Come arriva l'Olimpia Milano al match Dopo l'esordio negativo in stagione, con il ko in Supercoppa contro la Virtus in semifinale, la squadra di Ettore Messina ha infilato tre successi consecutivi tra campionato ed Eurolega, l'ultimo piuttosto netto a Scafati. Rispetto alla partita di Villeurbanne, Milano recupera Shavon Shields, ma sarà comunque priva di Naz Mitrou-Long e Gigi Datome, oltre che di Tommaso Baldasso.

I precedenti Nella versione odierna di Eurolega, l’Olimpia ha incontrato l’Alba sei volte con un bilancio di 4-2. Lo scorso anno le due squadre hanno vinto una volta per parte. Ma la storia del confronto affonda le radici anche nel secolo scorso: nel 1995 Olimpia e Alba si affrontarono nella finale di Coppa Korac. Berlino per la prima volta vinse un titolo internazionale vincendo a casa sua 95-87 e pareggiando a Milano 87-87. Se consideriamo tutte le gare giocate tra le due squadre il bilancio diventa di 6-5-1 è il bilancio di tutti i tempi, in lieve favore dell’Olimpia.

Messina: "Limitare rimbalzi e contropiede o sarà molto dura" "Abbiamo grande rispetto per l’Alba Berlino, una squadra che da anni, prima con Coach Aito e adesso con Coach Gonzalez, gioca bene e affronta l’EuroLeague con grande spirito. I suoi giocatori si conoscono molto bene, mentre noi abbiamo tanti nuovi e ci stiamo abituando a conoscerci solo adesso. Si tratta di una partita molto complessa, contro il loro movimento di uomini e di palla: se non riusciremo a limitare i loro punti a rimbalzo e in contropiede, diventerà molto difficile ottenere il risultato che vogliamo. Siamo comunque determinati a fare quello che serve per giocare una buona partita”