La Virtus Bologna espugna il campo del Real Madrid nel 5° turno di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo vince 95-92 grazie alle giocate nel finale di un super Teodosic. Venerdì tocca all'Olimpia Milano contro il Barcellona: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna esce con una clamorosa vittoria dal WizInk Center di Madrid , battendo il Real 95-92 nel 5° turno di Eurolega . La formazione di Sergio Scariolo, che sale 2-3 in classifica, ritrova la vittoria dopo i ko conseutivi di Kaunas e Belgrado. Grandi protagonisti Lundberg con 18 punti, Bako con 16 e Teodosic con 14, tra cui quelli decisivi nel finale . La Virtus torna in campo la prossima settimana, quando riceverà l'Asvel Villeurbanne.

Pronti via e Scariolo perde i due lunghi titolari, Jaiteh e Mickey, fuori con due falli a testa . Si segna pochissimo (7-5 al 5'), poi i due coach trovano energia e canestri dalle rispettive panchine. La Virtus tiene botta con Weems e Bako , riuscendo a restare attaccata al Real al primo mini riposo ( 24-18 ). Trascinati da uno scatenato Hezonja , i padroni di casa tentano la fuga (+10), ma i bianconeri non mollano e ricuciono lo strappo (36-31 al 15'). Teodosic è un leone, Lundberg è preciso (8 punti) e le 'Vu nere' vanno negli spogliatoi sotto di quattro lunghezze ( 45-41 ). Bologna torna sul parquet con le marce altissime e mette subito la freccia con una tripla di Hackett (49-50). Teodosic segna ancora da dietro l'arco e regala il massimo vantaggio ai suoi (55-62), il Real si innervosisce ed è costretto a inseguire (64-68 al 30') . La difesa bianconera, guidata da Pajola, è un clinic, la Virtus scappa a +15 con un clamoroso parziale di 14-3. Deck è l'ultimo dei suoi ad arrendersi , ma è Teodosic con recupero, un canestro da fenomeno e due liberi a chiudere i conti e regalare un clamoroso successo a Bologna, che si impone 95-92 .

Scariolo: "Abbiamo meritato la vittoria"

"Abbiamo giocato molto bene in attacco, non così bene in difesa ma dobbiamo dare merito a questi ragazzi che arrivavano da due sconfitte in trasferta e hanno lavorato molto bene in allenamento. Ho cercato di tenere i ragazzi concentrati, siamo stati anche un po' fortunati nel finale ma abbiamo meritato di vincere grazie a un super secondo tempo".