La Virtus Bologna impegnata sul campo di una delle corazzate del Vecchio Continente nel 5° turno di Eurolega. La squadra di Sergio Scariolo affronta al WiZink Center il Real Madrid del Chacho Rodriguez. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 20.45

La Virtus Bologna in campo per il 5° turno di Eurolega contro una delle corazzate d'Europa, il Real Madrid. Palla a due alle 20.45 al Wizink Center, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW. E' una classica del vecchio continente, tra due club plurititolati che però non si incontrano da ben 20 anni. 12-7 i precedenti per i Blancos, anche se la Virtus si è aggiudicata la sfida più importante, la finale di Coppa delle Coppe del 1990. Il Real dell'ex Milano Rodriguez è 9° in classifica con due vittorie e altrettante sconfitte.