E' amara la notte che ha visto il ritorno al Forum del Chacho Rodriguez per l'Olimpia Milano, battuta 83-77 dal Real Madrid. Secondo ko di fila per l'EA7, a cui non sono bastati i 21 punti di Pangos. Venerdì tocca alla Virtus contro l'Asvel. L'Eurolega è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L' Olimpia Milano perde 83-77 con il Real Madrid nel 6° turno di Eurolega . Nella notte del ritorno al Forum del Chacho Rodriguez (9 punti e 4 assist), la formazione di Ettore Messina paga un secondo tempo in cui non ha praticamente fatto più canestro (27 punti) dopo i 50 punti segnati nella prima metà di gara. Inutili per Milano, alla seconda sconfitta consecutiva e ora 3-3 in classifica , i 21 punti di Pangos. L'EA7 torna in campo il prossimo 9 novembre, quando ospiterà la Virtus Bologna nel derby italiano.

La cronaca del match

Milano parte contratta in attacco, non segna praticamente mai e il Real tenta la fuga (5-12 al 5') trascinato da un Musa impeccabile da 8 punti senza errori dal campo. Entra in campo il Chacho Rodriguez, Messina regala l'esordio in Eurolega per Mitrou-Long, che però parte con due sanguinose palle perse. L'ex play di Brescia si sblocca e non si ferma più: dopo aver finito sotto al primo mini-riposo (20-23), l'EA7 mette la freccia grazie anche agli 11 punti di Naz. Datome è chirurgico uscendo dalla panchina (tre palloni toccati, 8 punti) e l'Olimpia resta con la testa avanti (35-33 al 14'). Milano è una sentenza dalla lunga (12/16), con due triple consecutive Pangos (14 punti) manda i suoi negli spogliatoi con tre lunghezze di vantaggio (50-47). Nella ripresa si segna con il contagocce, poi il Real tenta la fuga trascinata da Musa e dall'ex Rodriguez (61-67 al 30'). L'EA7 resta a secco in attacco per oltre tre minuti, Hezonja e Musa la puniscono per il +12 ospite (63-75 al 34'), costringendo Messina a chiamare time-out. Melli, Thomas e Pangos sono gli ultimi ad arrendersi, spinti anche dai 12mila del Forum, ma il Real amministra il vantaggio e chiude 83-77: la serata del Chacho si trasforma nella terza sconfitta stagionale in Europa, la seconda di fila per l'EA7.

Olimpia: Pangos 21 punti, Melli 12, Mitrou-Long 11

Real Madrid: Musa 25, Hezonja 15, Tavares 11