La Virtus riceve al Paladozza l'Asvel Villeurbanne nel 6° turno di Eurolega. Dopo il prestigioso successo esterno con il Real, la squadra di Scariolo cerca continuità nel torneo e ritrova tra i convocati anche Toko Shengelia. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna ospita l' Asvel Villeurbanne nel 6° turno di Eurolega . Al Paladozza la squadra di Sergio Scariolo cerca il 3° successo nel torneo , esattamente come i lionesi, reduci dalla vittoria contro il Baskonia. Occhi puntati su Parker Jackson-Cartwright, Youssoupha Fall e sul veterano Nando De Colo, uno dei migliori giocatori dell'era moderna di Eurolega. Il match è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

La Virtus Bologna torna in Eurolega: stasera il debutto in casa contro il Monaco (ore 20.30, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). Il derby italiano contro Milano in programma l'11 novembre e il 13 di aprile. Ecco il calendario completo delle Vu Nere IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO - IL ROSTER DELLA VIRTUS

Come arriva la Virtus Bologna al match

La Virtus è reduce dallo straordinario successo esterno in casa del Real, che ha portato il record stagionale in Eurolega a 2-3. Le 'Vu nere' sono ancora imbattute in campionato, dove nell'ultimo turno hanno espugnato il campo della Dinamo Sassari. Virtus e Asvel non si affrontano in Europa dal lontano 2002, quando vinsero un match per parte. Coach Scariolo ritrova nei 12 Toko Shengelia, reduce dal brutto infortunio alla spalla patito la scorsa estate con la nazionale georgiana. L'unico indisponibile tra i bolognesi resta dunque il lungodegente Abass.