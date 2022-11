Dopo aver rilanciato il suo cammino in Eurolega con la vittoria del derby della scorsa settimana contro Milano, la Virtus ospita il Valencia al PalaDozza. Gli spagnoli si trovano in piena zona playoff e sono reduci da due brillanti vittorie contro l'Olympiakos in trasferta e in casa con il Monaco. La partita è in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre-partita dalle 20:00

La Virtus Bologna cerca continuità in Europa. Al PalaDozza, dopo essersi riposata in campionato per la pausa delle Nazionali, ospita Valencia per portare il suo record in perfetto equilibrio (al momento 3 vittorie e 4 sconfitte). Scariolo, a parte il lungodegente Abass, ha tutti gli uomini a disposizione.

Come arriva la Virtus Bologna al match

Bologna è reduce dalla convincente vittoria arrivata al Forum di Assago contro Milano 59-64, ottenuta nonostante una partenza ad handicap nel primo quarto. Il trascinatore indiscusso è stato Milos Teodosic, che ha dimostrato in questi primi mesi stagionali di essere ancora il giocatore da cui dipendono le fortune e le speranze della squadra di Scariolo. Finora il cammino europeo della Virtus ha visto sia grandi affermazioni (le vittorie contro Milano e Real Madrid) che sconfitte beffarde, in particolar modo quelle contro lo Zalgiris Kaunas e l'Asvel Villeurbanne, maturate nel finale dopo match ben approcciati e condotti per larga parte del tempo. Una vittoria contro gli spagnoli potrebbe dare ancora più consapevolezza ad Hackett e compagni: il Valencia è uno dei roster più in forma del momento, come dimostrano le ultime due vittorie conquistate contro Olympiakos e Monaco, due squadre che ambiscono a chiudere la stagione regolare tra le prime otto.

Le parole di Sergio Scariolo

L'allenatore della Virtus, Sergio Scariolo, ha analizzato la sfida e la ripartenza dopo la sosta: "La prima partita dopo le finestre delle Nazionali è sempre complessa. Rispetto al Valencia abbiamo una situazione diversa: loro hanno avuto tutti i giocatori a disposizione e dunque arriveranno molto preparati, con un roster molto lungo, si sono rinforzati soprattutto nel reparto delle guardie. Noi abbiamo ancora qualche situazione in dubbio sui nostri giocatori e dovremo capire su chi potremmo contare. Valencia è forse la squadra più in forma del momento, ha vinto quattro delle ultime cinque partite comprese le vittorie ad Atene e con l’Efes ma forse la partita che mi ha impressionato di più è stata quella persa all’ultimo tiro con il Fenerbahce. Si tratta di una squadra con un altissimo potenziale al tiro, quasi tutti i giocatori sono abili nel tiro dalla lunga distanza, hanno un ritmo ed un’intensità molto alta. In questo momento si tratta di uno degli avversari più duri da incontrare. Noi dovremo fare un grande sforzo, anche puntando sull’aiuto dei nostri tifosi: la chiave sarà quella di rimanere concentrati per tutti i 40′ e avere sempre il coltello fra i denti per tutta la durata della partita".