Milano in campo in Lituania per interrompere una striscia aperta di tre sconfitte consecutive in Europa: dopo i passi falsi contro Barcellona, Real Madrid, e soprattutto nel derby contro Bologna, Ettore Messina deve ovviare alle assenze di Shields, Baron, Tonut e Datome. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 19 Condividi

Non può piovere per sempre. Con questo pensiero Ettore Messina affronta la trasferta in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas nonostante le tre sconfitte consecutive in Eurolega e un'infermeria che impedisce ancora di sfruttare tutto il potenziale del roster dell'Olimpia Milano.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Eurolega Eurolega 2022-23: il calendario dell'Olimpia Comincia questa sera l'avventura dell'EA7 Milano nell'Eurolega 2022-2023. L'Olimpia Milano, a caccia delle Final Four, debutta in casa dell'ASVEL Villeurbanne (ore 20, diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW). L'11 novembre e il 13 di aprile il sentito derby con la Virtus Bologna. L'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW ASVEL-OLIMPIA, LA GUIDA TV - MILANO, IL ROSTER 2022-2023 1^ GIORNATA: Asvel-Olimpia (06/10/2022)

Ritorno il 20/01/2023

2^ GIORNATA: Olimpia-Alba Berlino (14/10/2022)

Ritorno il 10/01/2023 3^ GIORNATA: Partizan Belgrado-Olimpia (18/10/2022)

Ritorno il 09/03/2022



Come arriva l'Olimpia Milano al match Con i cerotti. La squadra nel reparto esterni deve fare ancora a meno di tre bocche da fuoco come Shields, Baron e Datome. Contro la Virtus Bologna si è infortunato anche Stefano Tonut, che ha dovuto così saltare anche le due sfide dell'Italia contro Spagna e Georgia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. A differenza del derby perso contro la Virtus Bologna, recupera Paul Biligha, protagonista durante la sosta con la maglia della Nazionale. Milano non vince una partita in Eurolega dal 20 ottobre, giorno del successo esterno contro il Bayern Monaco. E proprio in trasferta Melli e compagni hanno finora costruito le proprie fortune: tutte le vittorie sono arrivate lontane dal Forum di Assago. Lo Zalgiris Kaunas davanti ai suoi tifosi non ha mai perso finora in Europa, ha già battuto Bologna qualche settimana fa ed è inoltre reduce da un paio di vittorie interessanti, in casa contro l'Alba Berlino e in trasferta sul parquet dell'Asvel Villeurbanne.

Le parole di Ettore Messina Il coach dell'Olimpia Milano in conferenza ha individuato la ricetta per tornare alla vittoria: “Stiamo attraversando un momento difficile sia dal punto di vista fisico che tecnico, in cui l’indisponibilità di tanti giocatori perimetrali ci costringe a giocare tanti minuti con tre lunghi in campo. Cercheremo di trovare nella difesa e nei rimbalzi la coesione necessaria per provare a vincere su un campo ovviamente difficile e contro una squadra che sta giocando bene e ha meritato gli ultimi risultati favorevoli”.

Dove e quando vedere l'Olimpia Milano in Eurolega questa settimana

Guida tv: l'Eurolega su Sky Ore 19 - Diretta della partita Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano su Sky Sport Uno e in streaming su Now con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Andrea Meneghin