La Virtus Bologna esce sconfitta dalla trasferta di Atene, valida per il 9° turno di Eurolega. A OAKA contro i padroni di casa del Panathinaikos finisce 88-85 dopo un overtime, nonostante la doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi di Jaiteh. Senza l'infortunato Shengeila, la squadra di coach Sergio Scariolo sbaglia con Teodosic il tiro della vittoria nei regolamentari, per poi cedere alla furia di uno scatenato Williams (26 punti). Non c'è un attimo di pausa in Eurolega: le 'Vu nere' (4-5 il record) tornano in campo venerdì alle 20.30, quando al PalaDozza arrivano i campioni d'Europa dell'Efes Istanbul, reduci dal +29 contro Milano. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.