Dopo i fischi di martedì sera a causa del -29 rimediato contro l'Efes Istanbul, l'Olimpia Milano torna al Forum per affrontare un'altra corazzata, il Fenerbahce, in un match valido per il 10° turno di Eurolega. Coach Messina: "Non è basket, per noi è questione di cuore e rispetto". Diretta Sky Sport Uno e in streaming su NOW