La Virtus Bologna cede di misura all'Efes Istanbul nel 10° turno di Eurolega. Finisce 85-80 per i campioni d'Europa al PalaDozza, con la squadra di Sergio Scariolo che ha fallito il tiro del pareggio con Cordinier dopo aver effettuato una grande rimonta nel finale, pur priva di Teodosic, espulso per aver spinto l'arbitro. Per le 'Vu nere', che ora hanno un record in classifica di 4-6, non sono bastati i 22 punti di Lundberg. La Virtus torna in campo in Eurolega la venerdì 2 dicembre quando sarà a Belgrado per affrontare la Stella Rossa. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.