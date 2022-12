Reduce da cinque sconfitte consecutive, l'Olimpia Milano sfida il Baskonia alla Buesa Arena di Vitoria nell'11° turno di Eurolega. Si affrontano il migliore e il peggiore attacco del torneo: il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Venerdì tocca alla Virtus Bologna in casa della Stella Rossa Belgrado

L' Olimpia Milano affronta il Baskonia a Vitoria nell'11° turno di Eurolega . Si gioca alla Buesa Arena, con palla a due fissata alle 20.30 . Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW . La squadra di Ettore Messina affronta i baschi, una delle formazioni di grande tradizione del torneo, che occupano l'ottava posizione in classifica con un record in perfetta parità di 5 vittorie e altrettante sconfitte. Baskonia è il miglior attacco dell'Eurolega con 87.9 punti di media, Milano è ultima con circa 20 punti segnati di meno: molto probabile che la chiave della sfida sarà tutta qui.

Come arriva l'Olimpia alla partita

Milano ha perso le ultime cinque partite in Eurolega, dove attualmente è al 18° e ultimo posto con un record di 3-7. L'ultimo successo dell'EA7 in Europa risale al 20 ottobre scorso, quando vinse in volata in casa del Bayern Monaco. Tutte e tre le vittorie stagionali in Eurolega sono arrivate lontane dal Forum. L'Oimpia è reduce anche dalla vittoria in campionato su Treviso, che le ha consentito di restare in scia alla Virtus Bologna capolista e ancora imbattuta. Coach Messina dovrà sicuramente fare a meno dei lungodegenti Shields e Pangos, mentre ha ritrovato nell'ultimo turno di Serie A Billy Baron.