Virtus Bologna sconfitta nella trasferta al Pionir di Belgrado nell'11° turno di Eurolega. Con la Stella Rossa finisce 83-74, nonostante i 15 punti con 8 rimbalzi di Jaiteh. La squadra di Scariolo torna in campo tra una settimana in casa dell'Olympiakos. Tutta l'Eurolega è su Sky e in streaming su NOW

La Virtus Bologna cede alla Stella Rossa nell'11° turno di Eurolega. Alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado finisce 83-74, nonostante i 15 punti e rimbalzi di Jaiteh. La squadra di Sergio Scariolo, che incassa la terza sconfitta consecutiva, scivola in classifica 4-7, superata proprio dai serbi (5-6). Le 'Vu nere' torneranno in campo la prossima settimana al Pireo, quando affronteranno l'Olympiakos: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.