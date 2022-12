La Virtus Bologna torna in campo contro la Stella Rossa nell'11° turno di Eurolega. Si gioca alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, con palla a due fissata alle ore 18. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW

La Virtus Bologna affronta la Stella Rossa nell'11° turno di Eurolega. Si gioca in uno dei campi più caldi d'Europa, la Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Palla a due alle ore 18, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW. La Stella Rossa, reduce da tre successi consecutivi, attualmente si trova al 14° posto con un record di 4 vinte e 6 perse. Tra le file dei serbi molte vecchie conoscenze del campionato italiano come Stefan Markovic, dal 2019 al 2021 play delle 'Vu nere' e gli ex milanesi Nedovic, Bentil e Raduljca.