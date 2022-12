La Virtus Bologna in campo per il 12° turno di Eurolega al Pireo contro l'Olympiakos, una delle favorite per la vittoria finale del torneo. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con palla a due fissata per le ore 20

Impegno in trasferta per la Virtus Bologna, che nel 12° turno di Eurolega fa visita all'Olympiakos. Al Pireo, la squadra di Sergio Scariolo cerca di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive, che l'ha fatta scivolare fino al 14° posto in classifica. Di fronte la formazione bianconera avrà una delle favorite per la vittoria finale, attualmente 5^ con un record di 7 vinte e 4 perse, con tre successi nelle ultime cinque partite giocate. Le due squadre tornano ad affrontarsi a 15 anni dall'ultimo confronto. I greci guidano la classifica per il maggior numero di assist (oltre 21 per gara) e sono guidati in campo dal candidato MVP n°1 al momento, il bulgaro Sasha Vezenkov, (26.6 di index rating con 19.9 punti di media e 8.2 rimbalzi). Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.