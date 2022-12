La Virtus Bologna torna a vincere e batte l'Alba Berlino 85-76 nel 13° turno di Eurolega. Alla Segafredo Arena decidono i 16 punti di Weems e le giocate nel finale di Teodosic-Shengeila. Scariolo: "Successo che ci permette di tornare a respirare". Le 'Vu nere tornano in campo venerdì quando ospiteranno il Maccabi Tel Aviv: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna batte 85-76 l' Alba Berlino e interrompe una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive in Eurolega . Nel match valido per il 13° turno, debutto stagionale in Europa alla Segafredo Arena , le 'Vu nere' scavano il solco nel primo tempo e resistono al rientro dei tedeschi, trascinati nel finale dalle giocate della premiata ditta Teodosic-Shengeila e dai 16 punti del solito Weems . Il doppio turno settimanale si conclude venerdì alle 20.30, quando Bologna (5-8 in classifica) riceve la visita del Maccabi Tel Aviv , corsaro al Forum di Assago contro Milano ventiquattro ore fa. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La cronaca del match

Partenza equilibrata alla Segafredo Arena, con la Virtus che cerca di scavare il solco appoggiandosi sotto canestro a uno Jaiteh molto ispirato (7 punti), ma che deve fare i conti con la solita Alba estremamente combattiva (18-15 al 10'). Procida è un fattore in uscita dalla panca per i tedeschi (5 punti), ma appena Teodosic sale di livello (tripla dopo 5 assist), I padroni di casa provano a scappare (29-24 al 15'). È però la difesa bolognese il vero fattore che sposta gli equilibri e quando alza il volume, la Virtus lascia le briciole ai rivali (5 punti in 5 minuti) e va negli spogliatoi su un comodo +11 (40-29 al 20'). Nella ripresa si comincia su ritmi elevatissimi: Weems e Jaiteh vanno presto in doppia cifra, ma l'attacco tedesco torna a funzionare e l'Alba resta in partita (51-44 al 25'). È Hackett, con un minuto da fenomeno in cui infila tre canestri e altrettante suler difese, a scavare ancora il solco con cui Bologna va all'ultimo mini intervallo (63-52 al 30'). L'Alba alza le percentuali da dietro l'arco nel quarto periodo, Simka predica pallacanestro e i gialloneri tornano sotto grazie anche alla zona (68-62 al 35'). A questo punto salgono in cattedra Teodosic (9 assist e 5 rimbalzi), Shengeila e Weems, che mettono in cassaforte una vittoria (85-76) che rimette la Virtus in gioco per i playoff.

Virtus: Weems 16 punti, Jaiteh e Hackett 13, Teodosic 11

Alba: Sikma 16, Smith 14