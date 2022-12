La Virtus Bologna tenta di spezzare la striscia di quattro sconfitte consecutive ospitando alla Segafredo Arena l'Alba Berlino, ultima in classifica. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Virtus Bologna fa il suo debutto stagionale in Eurolega alla Segafredo Arena ospitando l' Alba Berlino nella 13^ giornata. Dopo l'esodo al Paladozza, i bianconeri tornano a casa, dove cercheranno di spezzare la striscia di quattro sconfitte consecutive nel torneo. Di fronte ci sono i tedeschi, ultimi in classifica con un record di 3-9 , ma già capaci di passare su un parquet italiano, quello del Forum, battendo l'Olimpia Milano. Le due squadre si ritrovano dopo ben ventiquattro anni (ultimo confronto nel 1998), con l'Alba che dopo la partenza a razzo, ha infilato ben nove sconfitte di fila . Da controllare le palle perse: se la Virtus è penultima con 15.1 per partita, peggio di lei fa solo la formazione di Berlino con 15.7. Palla a due alle ore 20.30, con diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Come arriva la Virtus alla partita

Bologna è reduce dalla sconfitta più pesante nella sua storia in Eurolega, il -46 rimediato al Pireo contro l'Olympiacos. In generale la formazione di Sergio Scariolo arriva da quattro sconfitte consecutive, che l'hanno fatta precipitare in classifica al 16° posto con un record di 4-8. La Virtus sarà priva di Ojeleye e con Pajola e Cordinier in dubbio fino all'ultimo, ma si affida all'esperienza di Toko Shengelia e Milos Teodosic, con il georgiano che in questa stagione ha calcato poco il parquet a causa degli infortuni. Bologna ha perso anche la leadership solitaria in campionato dopo il ko subito domenica alla Segafredo Arena da parte di Scafati: le 'Ve nere' ora condividono il primo posto con l'Olimpia Milano (9-1 il record).