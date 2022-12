L'Olimpia Milano torna a vincere e batte 71-67 la Stella Rossa nel 14° turno di Eurolega. Al Pionir di Belgrado, l'EA7 ferma a 9 la striscia di sconfitte consecutive grazie ai 19 punti di Baron e ai 15 di Davies. Coach Messina: "Volevamo questa vittoria". Venerdì tocca alla Virtus Bologna ospitare il Maccabi: match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Condividi

L'Olimpia Milano ferma a 9 la striscia di sconfitte consecutive in Eurolega. Impresa arrivata in casa della Stella Rossa, nonostante il fattore campo del Pionir di Belgrado, con il successo 71-67. In questo modo si evita di eguagliare la peggior striscia negativa per l'EA7, che risaliva ai tempi di Jasmin Respesa: i biancorossi restano nei bassifondi della classifica con un record di 4-10. Decisivi i 19 punti di Baron e i 15 con 6 rimbalzi e 7 assist di Davies. La prossima settimana l'Olimpia ospiterà al Forum, dove non ha mai vinto (0-6) il Monaco del grande ex Mike James: un appuntamento da non perdere su Sky Sport e in streaming su NOW.

La cronaca del match La Stella Rossa parte forte, spinta dai canestri di Vildoza ma anche dal grande sostegno del Pionir (14-12 al 6'). Milano però stringe le maglie in difesa, trova punti da Hall e piazza un parziale di 14-2, con la tripla di Baron allo scadere che la manda al primo mini intervallo sul +10 (16-26 al 10'). L'Olimpia tocca il +15, poi si inaugura la sagra dell'errore da entrambe le parti: le percentuali si abbassano e a fare la differenza sono i dettagli, come la tripla di Davies e i liberi nel finale di Baron che scrivono il 29-43 con cui Milano va negli spogliatoi. L'EA7 rientra alla grande sul parquet, tocca il massimo vantaggio sul +18 (35-53 al 25') e poi, ancora una volta, si blocca clamorosamente in attacco. La Crvena Zvezda con un break di 14-4 rientra nel match e rimette in partita anche il Pionir (49-57 al 30'). Questa volta però l'Olimpia non si scioglie come neve al sole, ma grazie alla difesa rimette un cuscinetto di sicurezza tra sè e gli avversari (49-64 al 35'). La Stella Rossa però non molla e rientra in partita con due giocate di Nedovic, che chiude un altro incredibile parziale di 15-2 (64-66 al 38'). Il finale punto a punto premia finalmente Milano grazie a Baron e ai liberi di Mitrou-Long: l'Olimpia ferma a 9 la striscia negativa e torna a vincere 67-71. Stella Rossa: Petrusev 20, Vildoza 16, Nedovic 12 Olimpia: Baron 19, Davies 15, Hall 11

Messina: "Volevamo questa vittoria, bello farlo a Belgrado" "Potete immaginare quanto volessimo vincere dopo 9 partite di fila perse. Abbiamo resistito in un ambiente così difficile, sono stati molto aggressivi. Sono molto felice di aver vinto su questo campo. Ho chiamato time-out nel finale di partita per il doppio confronto, non so mai cosa possa succedere. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, i serbi lo capiranno sicuramente".