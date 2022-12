L'Olimpia Milano torna in campo a 48 ore dalla sconfitta con il Maccabi sul difficile campo della Stella Rossa Belgrado: l'EA7 cerca di interrompere la striscia di nove ko consecutivi in Eurolega. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Non c'è un attimo di respiro per l'Olimpia Milano, che torna in campo e meno di 48 ore dalla sconfitta contro il Maccabi, la nona consecutiva in Eurolega. Nel 14° turno la squadra di Ettore Messina affronta sul caldissimo parquet del Pionir di Belgrado la Stella Rossa, una delle formazioni più calde del momento. Da quando sulla panchina della Crvena Zvezda è approdato Dusko Ivanovic, i serbi non hanno mai perso: 10 vittorie di fila, cui sei in Eurolega. I biancorossi ora occupano il nono posto in classifica e per la prima volta in stagione hanno un record positivo di 7-6. La Stella Rossa guida 6-3 nei precedenti dal 2000 a oggi, ma l'EA7 si è imposta negli ultimi tre. Occhi puntati sugli ex milanesi Nedovic e Bentil, quest'ultimo protagonista dello scudetto vinto dall'Olimpia pochi mesi fa. Palla a due alle ore 19, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.