L'Eurolega ha comunicato le sedi delle Final Four per l'edizione attuale e quella del prossimo anno: saranno Kaunas nel 2023 e Berlino nel 2024. La fase finale delle competizione continentale più importante si giocherà in Lituania dal 19 al 21 maggio alla Zalgirio Arena. Il prossimo anno si tornerà invece di nuovo alla Mercedes Benz Arena a distanza di otto anni dall'ultima volta

Kaunas 2023 e Berlino 2024. Appuntamento in Lituania quest'anno e in Germania nel prossimo per le Final Four di Eurolega. Date e luoghi dell'evento più atteso del basket europeo sono stati comunicati poco fa dagli account social e sul sito ufficiale dell'Eurolega. Dal 19 al 21 maggio del 2023 sarà la Zalgirio Arena di Kaunas, con i suoi oltre 15mila posti, a ospitare le quattro squadre rimaste in corsa per il titolo di campioni d'Europa. Dejan Bodiroga, ex giocatore di Trieste, Milano, Roma e attuale presidente dell'Eurolega, ha annunciato anche che nel 2024, dal 24 al 26 maggio, sarà invece Berlino a ospitare la rassegna per la terza volta nella sua storia. La location sarà la Mercedes Benz Arena, che ha già accolto le edizioni del 2009 e del 2016. La Germania è stata protagonista anche con l'organizzazione dell'evento a Colonia nel 2021. L'Olimpia Milano e la Virtus Bologna riusciranno a essere presenti? L'inizio di stagione è stato al di sotto delle aspettative, ma la zona playoff è ancora raggiungibile. Ora sanno dove bisognerà arrivare.