La Virtus Bologna chiude a due la serie di vittorie consecutive contro il Baskonia Vitoria nel 15° turno di Eurolega . Alla Fernando Buesa Arena finisce 90-79 per i padroni di casa. Senza gli infortunati Cordinier, Mickey e Ojeleye , la squadra di Scariolo tiene botta contro una delle squadre più calde d'Europa (9^ vittoria di fila tra campionato e coppa) e arriva nel finale a soli due possessi grazie alle giocate di Belinelli (15 punti) e Mannion (11) , ma non riesce a completare la rimonta. La Virtus torna in campo subito dopo Natale con il difficile match della Segafredo Arena contro il Fenerbahce , in programma il 30 dicembre: tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Nonostante le molte assenze, la Virtus parte con la testa sgombra ed estremamente tignosa in difesa, restando avanti a metà parziale (6-8 al 5'). Si segna con il contagocce, i bianconeri riescono a non perdere contatto anche con le seconde linee e vanno al primo mini intervallo sotto di sole 3 lunghezze (17-14 al 10'). Appena si alzano ritmi e percentuali è il Baskonia a prendere il largo (30-21 al 14'), costringendo Scariolo al time-out. Lundberg e Teodosic provano ad accendersi, ma la Virtus non fa praticamente mai canestro (30% dal campo) e chiude il primo tempo sotto 45-31. Il Baskonia è decisamente più dinamico, Bologna è sempre costretta a inseguire e la forbice si allarga (59-43 al 25'). Vitoria tocca il +20, poi però spara a salve e la Virtus, con due triple in un amen di Weems e Belinelli, resta in qualche modo in partita (63-51 al 30'). Beli è caldo come una stufa, ma dall'altra parte Marinkovic risponde colpo su colpo e il Baskonia resta con le mani sulla partita (78-65 al 35'). Mannion si accende, trova un jolly da 4 punti e riporta la Virtus a soli due possessi (78-72 al 37'), ma la rimonta delle 'Vu nere' viene rispedita al mittente da Kotsar e dalla coppia Henry-Thompson (22 assist): finisce 90-79 per i padroni di casa, che vincono il 5° match di fila in Eurolega.

Baskonia: Marinkovic 22, Kotsar 12

Virtus: Belinelli e Shengeila 15, Mannion 11