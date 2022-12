Al Forum arriva il grande ex Mike James con il suo Monaco terzo in classifica nel match valido per il 15° turno di Eurolega: l'Olimpia, dopo aver ritrovato la vittoria che mancava da nove partite, vuole sfatare un altro tabù e conquistare il primo successo stagionale sul parquet amico di Assago. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

L'Olimpia Milano riceve al Forum di Assago il Monaco nel 15° turno di Eurolega. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW, con palla a due prevista alle 20.30. I biancorossi devono affrontare una delle squadre più calde del momento, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e terza in classifica con un record di 10 affermazioni e 4 sconfitte. La formazione del Principato ha sofferto nell'ultimo turno, riuscendo ad agguantare il successo solo sulla sirena con un buzzer beater di Elie Okobo. Attesa per il ritorno al Forum di Mike James, che nella stagione in maglia EA7 vinse il titolo di miglior marcatore di Eurolega. Due i precedenti, con una vittoria a testa in trasferta.